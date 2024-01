Lions-Adventskalender Langenfeld Richratherin zog den Hauptgewinn

Die Gewinnerin sagte, sie kaufe jedes Jahr Lions-Kalender, diesmal habe sie ihn im Straßenverkauf an der Stadtgalerie erworben. Die Langenfelderin erinnerte sich bei der Preisübergabe an das dabei geführte Gespräch mit Clubmitglied Reinhard Tönnisen, der sie ausdrücklich auf die dieses Jahr erstmalig verfügbare Mini-Ausführung des Kalenders aufmerksam machte, so dass sie den großen Kalender umtauschte, „weil ich noch einkaufen musste“.