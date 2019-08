Fußball : Richrather sind nach der Pause nicht zu bremsen

Langenfeld Der Fußball-Kreisligist TuSpo Richrath, der in dieser Saison aufsteigen will, setzte am ersten Spieltag mit dem 8:1 (3:1) gegen den DV Solingen II gleich ein Ausrufezeichen. André Baier erzielte das (2.) und Alen Vincazovic machte den Sack eigentlich schon zu – 2:0 (22.), 3:0 (29.).

Solingen kam per Foul-Elfmeter auf 1:3 heran (31.), doch nach dem Wechsel ließ Richrath keine Zweifel mehr aufkommen. Marius Lindemann (62.), Baier (63.), erneut Lindemann (66.), Kevin Kluthe (86.) und Brando de Gracia (90.) erhöhten auf 8:1.