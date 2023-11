Wegen Lieferschwierigkeiten Richrather Karnevalisten feiern „oben ohne“

Fachkräftemangel ist ein aktuelles Schlagwort, weil er in vielen Bereichen sichtbar wird. Auch der Karneval scheint betroffen zu sein, vielleicht primär wegen der fehlenden Mitarbeiter in der Gastronomie, aber auch in anderen Bereichen. Dies bekommen jetzt die Jecken in Richrath zu spüren: Einige müssen – wegen überforderter Schneider – „oben ohne“ auf die Bühne.