Rhine Clean up in Monheim : Rund 70 Helfer räumen im Rheinbogen auf

Bestes „Rhine clean up“-Wetter, da macht das Säubern richtig Spaß – so wie dieser Helfergruppe in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Eine von der Juli-Flut angeschwemmte Brücke wurde schon vor dem „Rhine Clean up“ beseitigt – aber auch so hatten die Sammler am Samstag in Monheim gut zu tun. Wenn auch nicht so gut, wie erwartet.