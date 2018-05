Langenfeld: Rheinradweg ist bis Frühjahr 2019 gesperrt

Langenfeld Der Rheinradweg in Leverkusen zwischen Wiesdorf und Rheindorf ist seit gestern gesperrt. Und zwar bis ins Frühjahr 2019, teilte Straßen NRW mit. Grund für die Sperrung: die Bauarbeiten für die neue Rheinbrücke.

Die Strecke nutzen gerade am Wochenende viele Radtouristen und Ausflügler, in der Woche fahren dort viele Berufstätige zur Arbeit. Die Schiffsbrücke ist in der Zeit laut Straßen NRW nur noch von Rheindorf aus erreichbar. Umleitungen für Radfahrer durch das Leverkusener Stadtgebiet und entlang des Radwegs an der Dhünn werden ausgeschildert. Mehr unter www.strassen.nrw.de.