Langenfeld/Monheim: Rheinische Bauern ernten die ersten Kohlrabi der Saison

Kohlrabi werden fast ausschließlich in Deutschland verzehrt. Foto: Sabine Weis

Langenfeld/Monheim Im Rheinland werden jetzt wieder frische Kohlrabi geerntet. Die zarten Knollen werden bis in den November hinein aus heimischem Anbau angeboten. Darauf weist der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer hin.

Kohlrabi zählt zu den Gemüsen, die dem Branchenverband zufolge fast ausschließlich in Deutschland verzehrt werden. "Das verwundert ein wenig, denn das Gemüse ist so vielseitig einsetzbar, dass es zu fast jedem Gericht passt", heißt es bei den Gemüsebauern. Gedünstet als Gemüsebeilage, gebraten als Gemüseschnitzel, in Eintöpfen und Mischgemüsen: Kohlrabi können fast alles! Besonders beliebt sind die Knollen aber auch als Rohkost zum Brot oder mit einem Dip. Gefüllt mit Hackfleisch, übernehmen die Knollen sogar die Hauptrolle auf dem Teller.