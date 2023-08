Rhein-Rock-Festival Monheim Heavy Metal mit viel PS

High-Octane-Mischung und einem fantasievollen Bühnenbild. Im Unterschied zu manch anderem Open Air in diesem Sommer hatten Bands, Organisatoren und Publikum beim Rhein-Rock-Festival 2023 Glück mit dem Wetter: Der Samstag war in dieser Hinsicht ein top Tag. Aber auch musikalisch gelang die Veranstaltung, die nach Angaben der Rhein-Rock AG seit anderthalb Jahrzehnten zu hundert Prozent ehrenamtlich organisiert wird. Für 20 Euro konnten die Fans von Mittag bis weit in den Abend vor der Bühne abrocken. Neun Bands sorgten für die entsprechende Akustik, darunter klingende Namen wie Orden Ogan, Nanowar of Steel, Fabula Rasa, Normacho, Quickanddörty oder – hier schließt sich der Kreis zu Motorjesus – Well Seasoned Christ. Foto: Matzerath