Monheims größte Attraktion breit wie selten Weihnachtshochwasser lockt Scharen von Schaulustigen

Am zweiten Weihnachtstag passte dann auch das Wetter. Scharen von Spaziergängern haben am Dienstag Monheims größte Attraktion besichtigt: den Rhein. Mit bis zu 8,10 Meter Kölner Pegel macht er sich aktuell breit wie selten. „Der Rheinwasserstand verändert sich derzeit kaum“, meldete die Hochwasserschutzzentrale Köln am Morgen. Ihre Prognose für die nächsten Tage: Der Scheitelpunkt des Weihnachtshochwassers ist erreicht, der Pegel beginnt nun wieder langsam zu fallen.