Langenfeld Rex Kino für 5 Euro – und einen Blick hinter die Kulissen

Kino für ’nen Heiermann – so hätte es Opa früher gesagt. Am Wochenende 9 und 10. September bekommen Kinogänger im Rex ihren Film für einheitlich 5 Euro zu sehen – bei allen Vorführungen, auf allen Plätzen. Anlass ist das deutschlandweite Kinofest. Zudem bietet das Rex Interessierten einen Blick hinter die Kulissen. Am Samstag, 9. September, ab 13 Uhr, wird ihnen bei einer Führung erklärt, wie Kino (digital) funktioniert. Anmeldung per Mail an rex@schauplatz.de. Bestimmt gibt es beim Rundgang durch die sonst nicht öffentlich zugänglichen Bereiche des Lichtspieltheaters auch die eine oder andere spannende Geschichte zu erzählen, wie etwa die, als Christoph Schlingensief in Langenfeld am Projektor stand. Das deutschlandweite Kinofest findet zum zweiten Mal statt. „Ähnliche Veranstaltungen in anderen europäischen Ländern haben bereits gezeigt, wie begeistert das Publikum auf so ein Angebot reagiert“, sagt Georg Huff, Chef der städtischen Schauplatz Langenfeld GmbH, die das Kino an der Hauptstraße betreibt. Auch Kinoleiter Thorsten Wolf freut sich auf das Filmfest: „Neben dem tollen Preis für jeden Film gibt es natürlich auch unser berühmtes Popcorn.“ Kinoprogramm unter