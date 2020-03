Langenfeld Comedy : Reusrath lacht mit Oli Materlik

Langenfeld Drei Gäste aus der Kabarett- und Comedy-Szene sind dabei. Karten kosten 17,50 Euro.

Özgür Cebe kommt mit dem Thema „Born in the BRD: Deutschland ist im Wandel“. Doch das sei kein Grund zur Panik. Im Zeitalter von Facebook und Twitter erleben Verschwörungstheoretiker und Biodeutsche, unter der Anonymität ihrer IP-Adressen, eine Renaissance der existentiellen Angst. Könnte Özgür Cebe der Grund für das kalte Grauen sein, das sich in manchen Teilen Deutschlands ausbreitet? Schließlich ist er kein Biodeutscher, spricht aber akzentfreies Deutsch.

René Steinberg lässt „Freiwillige Vor und sieht: „Wer lacht, macht den Mund auf“ – auch in Zeiten, die unübersichtlich, ökonomisiert und aufgeheizt sind. In den Innenstädten Leere, auf den Autobahnen Chaos, in den sozialen Netzen Wut und in der Gesellschaft immer mehr Gegeneinander. Was also tun? Steinberg meint: wir müssen mehr Humor wagen.