Comedy im Langenfelder Süden „Reusrath lacht“ im Gemeindehaus

Im Stadtsüden heißt es am kommenden Samstag, 9. März, 18 Uhr, zum 59. Mal „Reusrath lacht“ im Evangelischen Gemeindehaus, Trompeter Straße 42. Der Ex-Reusrather und Wahlhamburger Oli Materlik moderiert den Comedy-Abend und präsentiert wieder drei Künstler. Diesmal mit dabei: Roberto Capitoni, Serhat Dogan und Alice Köfer. Eintritt: 18,50 Euro. Vorverkauf im Bistro Kunterbunt in Reusrath. Der veranstaltende Förderverein Gemeindehaus Reusrath bietet auch wieder eine kostenlose Kinderbetreuung an, damit auch Eltern entspannt einen schönen Abend genießen können. Anmeldung hierfür unter annegret.duffe@ekir.de. Begleitend im Angebot sind auch kleine Snacks (wie Bockwürstchen) und kühle Getränke.