Seit 75 Jahren in Reusrath Bestatten und Tischlern – Familientradition bei Schneiders

Langenfeld · Alles fing mit Josef Schneider an, der vor 75 Jahren in Reusrath seine Tischlerei und sein Bestattungsinstitut eröffnete. Mittlerweile besteht das Unternehmen in der dritten Generation.

18.04.2024 , 15:59 Uhr

Christian Schneider, Josef Schneider und Carolin Schneider (v. l.), die sich um die Bestattungen kümmert, in ihrer Tischlerei, die es seit 75 Jahren gibt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Martin Mönikes