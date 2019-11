Hygienemängel : Weniger Restaurants am Pranger

Dirk Kuhlmann, einer der Lebensmittelkontrolleure des Kreises, untersucht bei seinem Betriebsbesuch auch die Temperatur der zubereiteten Hähnchenschenkel. Foto: Kreisverwaltung. Foto: Kreis Mettmann

langenfeld/monheim Rund ein Jahr nachdem die Verbraucherorganisation Foodwatch die Möglichkeit eröffnet hat, mutmaßliche Hygienemängel in Restaurants im Internet anzuzeigen, verschleiern immer mehr Nutzer im Kreis ihre Identität.

Von Peter Clement

Die Empörung war enorm, als die Aktion damals losgetreten wurde: Die Webseite „Topf Secret“, die vor etwa einem Jahr startete, wollte Verbrauchern die Möglichkeit geben, sich über die Hygienezustände in Lebensmittelbetrieben zu informieren und damit Transparenz schaffen.

Doch die Internetplattform ist bis heute heftig umstritten: Nutzer können dort die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben bei Behörden anfragen. Anschließend können die Berichte auf „Topf Secret“ um persönliche Daten geschwärzt online gestellt werden und sind so für andere Nutzer einsehbar. Ein Pranger, fanden Kritiker. Und die Lebensmittelkontrolleure im Kreis Mettmann bemängelten ein deutlich höheres und wesentlich ineffektiveres Arbeitsaufkommen. Statt sich um die wirklichen Fälle zu kümmern, müsse man reihenweise halbgaren Anschuldigungen nachgehen.

Info Das ist die Organisation Foodwatch Name Foodwatch (englisch food ‚Nahrung‘ und watch ‚Wacht‘) ist ein deutscher Verein, der sich mit den Rechten von Verbrauchern und der Qualität von Lebensmitteln auseinandersetzt. Gegründet wurde der Verein im Oktober 2002 in Berlin vom ehemaligen Greenpeace-Geschäftsführer Thilo Bode gegründet. Arbeit Foodwatch ist einer der 78 Verbände in Deutschland, die eine Musterfeststellungsklage durchführen dürfen.

Mittlerweile hat sich das Aufkommen deutlich verringert. Dafür stellen die Verantwortlichen im Kreis jetzt einen anderen Anstieg fest: „Die Zahl der Fake-Anzeigen hat zugenommen“, sagt Pressesprecherin Daniela Hitzemann. Das bedeutet: „Immer mehr Menschen denunzieren Lebensmittelbetriebe, geben dabei aber ihre eigenen Personalien nicht an oder fälschen sie.“

Der Grund dafür lässt sich leicht erahnen: Schon beim Start der Plattform hatte Hitzemann darauf hingewiesen, dass der Hygiene-Pranger keine Einbahnstraße sei. Die an den Pranger gestellten Betriebe hätten das Recht, die Daten zu der jeweiligen Person übermittelt zu bekommen, die sie angezeigt habe. Und da zieht es so mancher „empörte Kunde“ offensichtlich vor, in die Anonymität abzutauchen.

Die meist beschuldigten Betriebe hingegen können sich nicht wehren Das China-Restaurant „Lucky Garden“ in Hilden, das Amber-Hotel, „Christos Grill“, Ristorante „Da Domenico“, aber auch das griechische Lokal „Korfu im Kellertor“ in Haan, „Edeka“ in Erkrath oder die Pizzeria „Capri“ in Langenfeld – sie alle und noch viele mehr mussten Anfragen beim Verbraucherschutzamt des Kreises Mettmann allein in den ersten beiden Tagen der Aktion über sich ergehen lassen: Die Liste umfasste mehr als 60 Betriebe.

Das Prinzip ist ebenso einfach wie umstritten: Auf einer Karte können sich die Benutzer einen gastronomischen Betrieb aussuchen und markieren. Damit senden Sie automatisch eine standardisierte Anfrage: „Wann haben die letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb stattgefunden?“, heißt die erste Frage. Dann folgt: „Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts.“ Die Anfrage geht automatisch an die zuständige Behörde, in diesem Fall das Verbraucherschutzamt des Kreises. „Für uns ist es doppelt ärgerlich, weil es keinerlei Rückschlüsse darauf zulässt, ob die Restaurants tatsächlich kontrolliert und beanstandet worden sind“, sagt Hitzemann.

Die Initiatoren – die Verbraucherorganisation Foodwatch und die Transparenz-Initiative „FragDenStaat“ – sprachen in einer ersten Bilanz dagegen von einem Erfolg: Rund 15.000 Bundesbürger hätten im ersten halben Jahr über die Online-Plattform wissen wollen, wie es um die Hygiene in ihrem Lieblingslokal, beim Bäcker oder an der Imbissbude steht. „Die meisten Betriebe sind sauber“, lautete allerdings ein Resümee.