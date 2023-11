„Fix & Fertig“ in Langenfeld Reparatur-Cafés forcieren Austausch mit Schulen

Am kommenden Freitag, 17. November, sind die Langenfelder Tüftler zu Gast in Wülfrath: beim Netzwerktreffen aller Reparatur-Cafés im Kreis Mettmann. Im „Repair Café“ der Freien Aktiven Schulen in der Kalkstadt wird diese Zusammenkunft zwischen 15 und 18 Uhr zum zweiten Mal abgehalten. Die Netzwerktreffen dienen dem praktischen Austausch der Bastler untereinander. Im Mittelpunkt in Wülfrath steht diesmal das Thema „Reparieren in der Schule mit Schülern". Auch die Abfallberater der kreisangehörigen Städte und des Kreises nehmen an dem Netzwerktreffen teil und läuten damit die Europäische Woche der Abfallvermeidung ein, teilt der Kreis Mettmann mit.