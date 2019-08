Kreis Mettmann : „Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich“

kreis mettmann Rene Malangeri ist Schwimmmeister im Ratinger Angerbad – ein Job mit vielen Herausforderungen.

Dabei sei dieser Beruf so viel mehr als das. Mit 18 Jahren hat Rene Malangeri seine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, so der korrekte Ausbildungstitel, begonnen. Damals noch in Velbert bei den Stadtwerken. Seit fünf Jahren ist er nun im Angerbad tätig. Eigentlich war sein Plan aber ein ganz anderer. „Ich wollte eigentlich Elektrotechnik studieren, das war aber irgendwie dann doch nicht mehr mein Fall.“ Auf der Suche nach einem Beruf, der sowohl Handwerkliches als auch Technisches verbindet, ist er dann auf den Fachangestellten für Bäderbetriebe gestoßen. „Ich habe mich direkt auf die Ausbildungsstelle beworben und kurze Zeit später habe ich dann auch schon eine Zusage bekommen.“ Seitdem könne er sich keinen anderen Beruf mehr vorstellen. „Viele wissen gar nicht, wie vielfältig und abwechslungsreich diese Arbeit ist. Jeder Tag ist anders. Das ist, was den Beruf ausmacht.“ Man sei nicht nur Wächter am Beckenrand, sondern gleichzeitig Lehrer, Animateur, Techniker und Sicherheitsbeauftragter. „Am meisten Spaß macht mir der technische Bereich“, so der 30-Jährige.