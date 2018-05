Monheim: Reif fürs Internet? Monheimer Eltern erhalten Tipps

Monheim Der katholische Sozialverband KKV informierte über Vorkehrungen gegen Online-Sucht.

"Wann ist ein Kind reif für Computer und Internet?" Mit dieser Frage beschäftige sich kürzlich der Monheimer KKV - Verband der Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung. Zu dem Vortragsabend hatte der KKV auch Kindergärten, Grundschulen und Erziehungsberechtigte eingeladen. Der Vorsitzende Herbert Süß machte in seiner Eröffnung deutlich, dass die Überschriften "Schulen haben Strategien gegen die Online-Sucht", "Wie man Kinder vor Netflix schützt" oder die Aussage des Internetunternehmers Sean Parker: "Nur Gott weiß, was das mit den Hirnen unserer Kinder macht", aufhorchen lassen.