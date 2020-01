Jahreszahlen 2019 : Eine halbe Milliarde Postsendungen im Langenfelder Briefzentrum letztes Jahr

Das Briefzentrum in Langenfeld hat etwa 400 Mitarbeiter. Das Archivbild zeigt Bärbel Rolef beim Sortieren. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD (mei) Das regionale Briefzentrum an der Elisabeth-Selbert-Straße hat nach Angaben seines Leiters Peter Wünsch 2019 fast eine halbe Milliarde Sendungen bearbeitet. „Die Menschen schreiben nach wie vor gerne Briefe, nicht nur an Weihnachten“, meint er mit Blick auf die Jahresbilanz des Briefzentrums 40. In dem 1997 errichteten Gebäude mit rund 400 Mitarbeitern (RP-Archivfoto: rm-) rattern etwa 40.000 Briefe pro Stunde durch Sortiermaschinen, so dass später an ihren Bestimmungsorten die Zusteller alles portionsgerecht beisammen haben.

Und zwar in sämtlichen Städten, deren Postleitzahl mit 40 (Düsseldorf, Kreis Mettmann, Meerbusch) oder 42 (Wuppertal und Umgebung) beginnt. Stärkster Tag im Weihnachtsgeschäft war laut Wünsch der 3. Dezember. „Allein an diesem Tag durchliefen das Briefzentrum knapp 3 Millionen Sendungen.“ Ein Wachstum von bundesweit etwa 30 Prozent registriere die Post bei größerformatigen Briefsendungen (Maxibriefe, Bücher- und Warensendungen).

(mei)