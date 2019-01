Annahmehof Langenfeld: Recyclinghof in Langenfeld wird deutlich größer

Recyclinghof in Langenfeld wird deutlich größer

Zusätzliche Container für Farbeimer und Elektrogeräte aller Art engen den Bewegungsspielraum auf dem städtischen Recyclinghof an der Hansastraße ein. Betriebshofschef Bastian Steinbacher ist froh, dass das Gelände auf dem erworbenen Nachbargrundstück in Kürze deutlich vergrößert wird. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

LANGENFELD In Kürze wird der städtische Recyclinghof mit Annahmecontainern aller Art an der Hansastraße aufs Nachbargrundstück erweitert.

Er hat seine Kapazitätsgrenzen längst erreicht. Wer dort Elektroschrott, Grünschnitt oder sonstige Dinge loswerden möchte, braucht mitunter viel Geduld. An manchen Tagen stauen sich die Autos zweimal um die Ecke über die Hausinger Straße bis zur Hitdorfer Straße zurück. Dazu knubbelt es sich auf dem eingezäunten Gelände rund um die Wertstoffcontainer. Nach Angaben des städtischen Chefplaners Ulrich Beul sollen die beengten Verhältnisse indes bald verbessert werden. „Wir werden den Annahmehof noch in diesem Jahr erweitern.“

Wegen der Platznot hatte die Stadt bereits vor gut zwei Jahren das Nachbargrundstück an der Hansastraße erworben. Dort war zuvor die Schlosserei Overbeck ansässig. Nach Angaben von Betriebshofschef Bastian Steinbacher wird die heute 1245 Quadratmeter große Fläche des Recylinghofs um 800 Quadratmeter vergrößert. „Außerdem können wir in einer 520 Quadratmeter großen ehemaligen Betriebshalle von Overbeck unsere Streusalzvorräte lagern.“ Bislang habe der Betriebshof hierfür eine Halle in der Nähe gemietet.