Weil Filiale schließt : Ausverkauf bei Real in Langenfeld

Langenfeld Bei dem SB-Warenhaus hat die Schnäppchenjagd begonnen. Denn bis zum 18. September muss alles raus. Vier Tage später öffnet Kaufland den Markt neu. Der Andrang im Laden ist groß, viele Regale sind schon leer.

Die Kunden von Real an der Rheindorfer Straße werden am Montag schon am Eingang mit positiven Nachrichten empfangen: „Wir räumen unser Lager“ und „Ständig neue Schnäppchen! Alles muss raus“ steht auf großen Plakaten, es gebe Rabatte von bis zu 70 Prozent auf die ausgezeichneten Preise. Die Filiale schließt am 18. September, vier Tage später öffnet der Markt unter der Regie des neuen Betreibers Kaufland. Der Andrang ist enorm, in dem 7800 Quadratmeter großen Laden sieht es schon mittags in einigen Bereichen trostlos aus. Viele Regale sind leer, die Ware schon ausverkauft. Gerade in der Elektroabteilung. 30 Prozent Rabatt auf Toaster und Rasierer, Spielzeuge werden mit 50 Prozent Nachlass verkauft. Fernseher und Laptops sind längst ausverkauft. Mittendrin eine Verkaufsfläche für gut zwei Dutzend E-Bikes. „Am Morgen waren noch elf Stück vorrätig, jetzt ist nur noch ein Rad zu haben“, sagt Nils Sperle, Verkäufer in der Elektro-Abteilung. „Bei uns ist der Andrang groß, der Warenumschlag ist schon ein Wahnsinn“, erzählt der 40-Jährige fröhlich. Die Regale bleiben nun leer. „Zum Vollstellen haben wir ja nix mehr“, so Sperle achselzuckend.