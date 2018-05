Razzia in Langenfeld: Spezialkräfte gehen gegen Rocker vor

Spezialkräfte gehen gegen Rocker in Langenfeld vor

Langenfeld Bei einer Razzia im Rockermilieu haben Spezialkräfte der Polizei in Langenfeld Waffen gefunden. Bei der Durchsuchung ging es auch um Drogengeschäfte.

Sieben Objekte seien am Donnerstag durchsucht worden, darunter wohl eine Wohnung am Konrad-Adenauer-Platz und ein Wohnhaus an der Richrather Straße. Neben den Schusswaffen seien auch Drogen und ein größerer Geldbetrag entdeckt und sichergestellt worden. Verhaftungen gab es keine.