Gemeinsame Aktion der Behörden in Langenfeld und Leverkusen Razzia in 13 Barbier- und Friseurshops

In Langenfeld wurden 13 Barbier- und Friseur-Betriebe und zwei Nagelstudios überprüft, dabei bestand in sechs Betrieben der Verdacht eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung im Zusammenhang mit der Kassenführung. Die Finanzfahndung gehe dieser Sache weiter nach, teilte die Stadt mit. In drei Fällen bestehe der Verdacht des Verstoßes gegen die Handwerksordnung. Die Gewerbeüberwachung sei eingeschaltet und überprüfe die Sachverhalte. Auch gegen die Preisangabenverordnung sei in sechs Betrieben verstoßen worden. Den Betroffenen drohe nun ein Bußgeldverfahren. In Langenfeld bestehe in fünf Fällen der Verdacht des Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz, heißt es weiter. Das Hauptzollamt Düsseldorf sei eingeschaltet. Mitarbeiter des Ausländeramtes und Polizeibeamte nahmen in einem Nagelstudio drei Personen vorübergehend in Gewahrsam, die sich illegal in Deutschland aufhalten, heißt es. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Zudem entdeckten die Kontrolleure eine illegale Wohnung in einem Keller. Die Bauaufsicht wird hier tätig, informierte die Stadt.