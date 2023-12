Auch in Langenfeld und Monheim Zur Ruhe kommen in den Raunächten

Es ist eine besondere Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Die Bräuche, Rituale und Traditionen, die mit dieser Zeit „zwischen den Jahren“ verbunden sind, gehen bereits aufs Mittelalter zurück. In jedem Fall nutzte man die zwölf „Raunächte“, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. So wurden diese Nächte den Bauernregeln nach als Fingerzeig gedeutet für das Wetter der kommenden zwölf Monate. Aber auch das an Silvester beliebte Bleigießen ist auf das „Orakeln“ in den Raunächten zurückzuführen.