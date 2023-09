Linzer Taten Künstlerinnen arbeiten sich an Monheim ab

Wer sich schon immer mal mit „inszenierten Interventionen an der Schwelle von Realem und Fiktivem“ befassen wollte, der sollte am Wochenende in Monheim herumspazieren. Dann nämlich ist die nächste Künstlertruppe in Monheim unterwegs, die das Kulturamt für die Stadt gebucht hat. „Raumarbeiterinnen“ nennen sich die Frauen aus Linz (am Rhein? an der Donau?), die laut Stadt „während ihres Aufenthaltes in Monheim die Routinen der Stadt erforschen“. Die Künstlerinnen suchen nach Geschichten und Gewohnheiten, beobachten Plätze und Straßen und nutzen ihre Erkenntnisse als Ausgangspunkt ihrer „performativen Interventionen“. Diese finden statt am Samstag, 16. September, und Samstag, 17. September, jeweils zwischen 15 und 17 Uhr. Die „Performerinnen“ fügen sich, der Ankündigung zufolge, „zunächst subtil in das Stadtgeschehen ein“ und beginnen durch „im Vorfeld festgelegte Bewegungen“, darin einzugreifen, heißt es. Durch die „Aktivierungen“ würden die Passanten „mal subtil und zufällig, mal aktiv und offensichtlich Teil der Interventionen“. Mehr unter www.kunstschule.monheim.de