Monheim: Rattensüß! Monheim bietet Theater für Kids

Monheim In dieser Woche gibt es vier Aufführungen mit Plüschpuppen. Am 4. Juli folgt ein Stück für die Jugend.

In Monheim ist in dieser Woche das Figurentheater Marmelock zu Gast. Insgesamt viermal wird es "Eliot & Isabella und das Geheimnis des Leuchtturms" aufführen, eine Geschichte für Kinder ab vier Jahren: am Mittwoch um 10 Uhr und um 16 Uhr im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8, und am Donnerstag, um 10 Uhr und um 15 Uhr in der Volkshochschule Monheim, Tempelhofer Straße 15. Aus Reisekoffern entfalten sich Bühnenkulissen und ein Leuchtturm. Und darum geht's: