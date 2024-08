Nager in Langenfeld und Monheim Warum die Bekämpfung von Rattenbefall so knifflig ist

Die wenigsten Menschen begegnen ihnen gerne, doch in jeder deutschen Stadt gibt es Tausende, wenn nicht sogar Millionen von ihnen: Die Rede ist von Ratten. Die Nagetiere breiten sich dort aus, wo sie Nahrung finden. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass sie sich in der Nähe von Menschen in Städten wohlfühlen. Zuletzt gab es immer wieder Berichte von vermehrten Rattensichtungen. Gilt das auch für Langenfeld und Monheim?