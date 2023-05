Grüne im Kreis Mettmann Massiver Widerstand gegen A3-Ausbau

Langenfeld/Ratingen · Der Sanierungsstau von Straßen und maroden Brücken müsse Vorrang haben, so die Grünen. Auch der Langenfelder Grünen-Politiker Dirk Niemeyer spart nicht an Kritik was den A3-Ausbau betrifft.

07.05.2023, 16:25 Uhr

Schon jetzt herrscht sehr viel Verkehr zwischen Ratingen und Mettmann. Die Sorge, dass es eine weitere erhebliche Zunahme geben wird, ist groß. Foto: Achim Blazy (abz)