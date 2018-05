LKA geht von einer Bande aus: Räuber sprengen nachts Monheimer Geldautomaten

Monheim Am Dienstag gegen 3 Uhr explodierte das Gerät. Es stand unter dem Vordach einer Spielothek.

Zwei Gasflaschen, ein Trümmerfeld, von den Tätern keine Spur... Bei dieser Sprengung eines Geldautomaten vor einem Glücksspielzentrum an der Konrad-Zuse-Straße waren am Dienstagmorgen Profis am Werk. Gegen 3 Uhr hatte die Explosion einen Alarm bei einer Sicherheitsfirma ausgelöst, die sogleich die Polizei in Monheim verständigte. Verletzt wurde niemand, die Spielothek war zur Tatzeit geschlossen. Die Höhe der Beute ist der Polizei noch nicht bekannt. Der unter einem Vordach in der Nähe des Haupteingangs eingebaute Geldautomat wurde zerstört. Der am Gerät und am Gebäude entstandene Schaden soll weit mehr als 10.000 Euro betragen.

Die gestrige Tat reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Fälle in der Region. So waren im April in einem Ratinger Einkaufsmarkt und in einem Haaner Möbelmarkt Geldautomaten gesprengt worden. Die Düsseldorfer Stadtsparkasse rüstet nach vier Fällen binnen weniger Wochen jetzt technisch nach; in deren Baumberger Filiale wurde im April 2016 ein Geldautomat gesprengt. Laut Landeskriminalamt gab es allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres in NRW etwa 20 solcher Taten. Die übliche Vorgehensweise: Die Diebe leiten über eine an jedem Geldautomaten zu findende offene Stelle Gas ein und bringen es zur Explosion. So kommen sie an die Geldkassetten, die sie leeren, weil diese Boxen über GPS geortet werden können. Die Aktion dauere insgesamt etwa drei bis vier Minuten.