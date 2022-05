Monheimerin wird Opfer eines dreisten Raubes : Unbekannter reißt einer Frau das Handy aus der Hand

Monheim Eine 37-jährige Monheimerin ist am Montag an der Schöneberger Straße Opfer eines dreisten Raubes geworden. Der tätowierte Täter reißt der Frau ein Handy aus der Hand und flüchtet.

Am Montag, 23. Mai, hat ein unbekannter Mann einer 37-jährige Monheimerin ein neues iPhone Pro Max im Wert von 1.300 Euro geraubt. Das teilt die Polizei mit. Bei der Begutachtung auf der Schöneberger Straße in Höhe der Hausnummer 5 bittet der Käufer darum, den Kaufbeleg zu sehen. Als die Monheimerin der Bitte des Mannes nachkommt, nutzt dieser den Moment der Unachtsamkeit aus und reißt der Frau gegen 16.10 Uhr das original verpackte iPhone aus der Hand.

Er flüchtet zunächst zu Fuß in Richtung Berliner Ring und steigt im Kreuzungsbereich in einen dort wartenden VW Polo ein. Kaum ist der Täter im Wagen, gibt der Fahrer Gas und verschwindet in Richtung Opladener Straße. Das bemerkt eine zufällig dort anwesende Frau, die sofort ihr Handy zückt: Die Zeugin fotografiert das Kennzeichen des flüchtigen Polos und begleitet anschließend das Opfer zur Polizeiwache in Monheim. Erste Ermittlungen ergeben, dass das Fahrzeug bereits vor Wochen verkauft worden ist. Der neue Fahrzeugbesitzer hatte jedoch falsche Personaldaten angegeben und das Fahrzeug noch immer nicht ordnungsgemäß umgemeldet.