Radwegsperrung Monheim

Monheim Vor dem Museum Aalschokker wird der Radweg neu gestaltet. Am Außengelände wird ebenfalls gearbeitet.

Die Dauerbaustelle am Rheinufer ist für viele Bürger Ärgernis und Faszination zugleich. Der Benrather Karl-Heinz Hoffmann kommt häufig nach Baumberg und schaut sich den Fortgang der Arbeiten an. „Ich will wissen, wann der Laden hier endlich weitergeht“, sagt er. „Hier war früher schon ein Anziehungspunkt für Leute, die Schiffe gucken wollen.“ Das geht zurzeit allerdings nur aus der zweiten Reihe. Denn der Radweg direkt am Rhein ist ab Klappertor Straße gesperrt. Dort rangieren derzeit kleine Bagger, heben das Pflaster heraus. „Der Radweg wird neu gestaltet und ein bisschen zum Rhein hin verlegt“, sagt Andreas Apsel, Bereichsleiter Tiefbau bei der Stadt Monheim.