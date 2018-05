Langenfeld : Radverleih: Stadt erfragt Lieblingsplätze

Langenfeld In Langenfeld und Monheim wird in den nächsten Jahren ein Fahrradverleihsystem aufgebaut, dass via Smartphone nutzbar ist und an digitale Vorreiterprojekte wie das Langenfelder "Future City" gekoppelt werden soll. Um die Planung an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen, hat die Stadt eine Umfrage gestartet. Klimaschutz-Manager Ronald Faller: "Daraus geht hervor, dass sowohl die Stadtmitte rund um das Rathaus und den Marktplatz als auch der Berliner Platz Lieblingsstandorte der Befragten sind." Neben den S-Bahnhöfen stechen laut Faller die Ortsteile Reusrath und Richrath heraus. Was die Wahl des Fahrradtyps angeht, ist das Citybike klarer Favorit gegenüber Pedelecs und Lastenrädern.

www.langenfeld.de/klimaschutz"

(og)