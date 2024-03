Rad-Autobahn in Monheim Politik genehmigt Abschnitt Baumberger Chaussee

Einstimmig trafen die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss den Baubeschluss für das Teilstück des Radschnellwegs an der Baumberger Chaussee zwischen Opladener Straße und Kielsgraben. Zuvor hatte schon der Stadtplanungs- und Verkehrsausschuss als Fachgremium einstimmig grünes Licht gegeben. Der Abschnitt soll voraussichtlich Ende dieses Jahres in Angriff genommen werden und 3,7 Millionen Euro kosten. Die Mittel sind bereits im Haushalt 2024 und 2025 berücksichtigt. Fördermittel sind bei der Bezirksregierung beantragt, beantwortete Ella Luff, Fachbereichsleiterin Bauwesen, eine Anfrage von Sabine Lorenz (Grüne). Man rechne in den nächsten Wochen mit dem Bescheid. Sollte der positiv ausfallen, bekomme Monheim 80 Prozent der Kosten erstattet. Die Stadtverwaltung befasse sich bereits mit der Fortsetzung der Radautobahn. „Der letzte Abschnitt zwischen Kielsgraben und Spaghetti-Knoten wird gerade geplant“, so Luff weiter.