Der Ausbau geht voran Radschnellweg: Monheim macht Tempo

Langenfeld/Monheim · In Langenfeld wird das Radverkehrskonzept in diesem Jahr vom Rat beschlossen. In Monheim gibt es das bereits. Die Gemeinde am Rhein hat auch beim Ausbau der überörtlichen Verbindung die Nase vorn.

29.01.2023, 17:35 Uhr

Der Fahrradschnellweg an der Benrather Straße in Monheim ist fertig. Jetzt wird das Teilstück entlang des Monbag-Sees gebaut. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Martin Mönikes