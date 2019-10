Langenfeld/Solingen : Radroute führt von Langenfeld nach Solingen

Langenfeld Eine 13,2 Kilometer lange Strecke zwischen den Stadtzentren von Langenfeld und Solingen ist jetzt für Radfahrer ausgeschildert. Die Bürgermeister hoffen, dass viele Pendler sie nutzen.

Es war ihr erstes und vermutlichen einziges Treffen als Radfahrer an der Stadtgrenze. Und glücklicherweise hatten Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider und sein Solinger Kollege, OB Tim Kurzbach, eine Regenpause erwischt, als sie sich vor den weiß-roten Täfelchen an der B229 positionierten. Gemeinsam wiesen sie auf eine jetzt zwischen beiden Stadtzentren ausgeschilderte Fahrradroute hin. Sie ist 13,2 Kilometer lang und überschreitet die Ortsgrenze an der Ohligser Straße, deren Solinger Fahrbahnhälfte Bonner Straße heißt. An dieser Stelle können sich Radler anhand der Hinweisschilder entscheiden, ob sie entlang der B229 in Richtung Langenfelder City fahren möchten oder lieber abseits des Autoverkehrs über die neue Route durch Wiescheids Mitte.

Fahrradkarte Die Route ist in der neu aufgelegten Fahrradkarte für Langenfeld bereits vermerkt, die laut Stadtsprecher Andreas Voss ab sofort im Rathaus gratis erhältlich ist. Diese Karte zeigt entlang der touristischen Routen Langenfelder Attraktionen sowie Anbindungen in die Nachbarstädte über das Radverkehrsnetz NRW.

Vom Langenfelder Stadtzentrum aus weisen wenige Schilder mit Entfernungsangaben und viele kleine Tafeln mit Richtungspfeil den Weg in Richtung Solingen. Die Strecke führt über die seitlichen Schutzstreifen entlang der Solinger Straße, Immigrather Platz und die Bahnunterführung zum Kreisel an der Hardt. Dort geht es nach links über die Arnold-Höveler- und Kronprinzstraße, Kurfürsten- und Winkelsweg, Winkel, Tiefenbruch- und Kirchstraße.

Nach Ronald Fallers Angaben soll auch in Langenfeld das in die Nachbarstädte führende Routennetz weiter verdichtet werden. „Das ist ein Wunsch der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte in Nordrhein-Westfalen, der wir ja seit kurzem angehören.“ In Richtung Hilden wird der Radweg demnächst verbessert. Auch Hinweisschilder mit Entfernungsangaben für Radler nach Monheim, Leverkusen und Leichlingen stehen an etlichen Stellen in Langenfeld.