Anekdoten aus dem Monheimer Sojus-Studio : Radio Rakete spielt Bauernhof-Rock von Queen & Co.

Monheim Die in Monheim produzierte „Hubis Punky Reggae Party“ widmet sich am Montag dem legendären Rockfield-Studio. Moderator Andreas Huber hat mit Peter „The Vicar“ Vikanis Songs aus sechs Jahrzehnten zusammengestellt.

Ob Mike Oldfield oder Grönemeyer, ob Motörhead oder New Order, Oasis oder Coldplay – sie alle produzierten im Rockfield-Studio auf einem Bauernhof in der walisischen Provinz. Wer einiges darüber zu erzählen weiß, ist Andreas Huber, Moderator beim Monheimer Internet-„Radio Rakete“. Deshalb widmet sich „Hubis Punky Reggae Party“ an diesem Montag, 29. März, ab 20.15 Uhr dem „Bauernhof mit Beat“.

Die Sendung läuft auf www.sojus.de/radio. „Es waren einmal zwei Brüder“, hebt der nicht nur auf dem Tennisplatz schlagfertige Hubi an und meint damit nicht die zwei Brüder von Venlo: „Kingsley und Charles Ward lebten und arbeiteten seit 1958 auf dem elterlichen Bauernhof in der Nähe des Dorfes Rockfield/Monmouthshire. Und nach ihrer ersten akustischen Begegnung mit Elvis Presley waren sie vom Rock ’n’ Roll-Virus infiziert.“ Ihre eigene Musikerkarriere währte indes nur kurz. „Stattdessen“, so der Rocket-Man am Mikrofon, „wurde seit den frühen 60er Jahren auf der Amberly Court Farm, auf der mehr als 500 Schweine grunzten und eine große Herde Milchkühe muhte, (semi-)professionell Musik aufgenommen.“ Und seit 1965 war das Rockfield-Studio tatsächlich der erste Aufnahmeort weltweit, in dem sich die Künstler bei Kost und Logis quasi Tag und Nacht aufhalten und mit stetig verbesserter Technik arbeiten konnten. „Der erste große Hit, der in Rockfield eingespielt wurde, war 1970 „I Hear You Knocking“ von Dave Edmunds, später kamen Queen (für die Alben „Sheer Heart Attack“ und „A Night At The Opera“), schließlich alle.“