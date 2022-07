Radio Rakete Monheim​: Mit Musik gegen Apartheid​

Monheim Bei Hubis Punky Reggae Party gibt es am 18. Juli Musik gegen Rassismus im Radio Rakete, dem Internetsender des Sojus 7.

(og) Weil Andreas Huber am 21. März, dem internationalen Tag gegen Rassismus, nicht an den Start gehen konnte, wird das Programm nachgeholt: Schwerpunkt Südafrika. Zahlreiche Pop-, Rock- & Reggae-Stars haben Nelson Mandela, dessen Geburtstag sich just am 18. Juli zum 104. mal jährt, lange Zeit massiv unterstützt und sich für seine Freiheit eingesetzt. Oder sie haben gegen das südafrikanische Apartheidsregime protestiert. Hubi 40 spielt die besten Mandela- und Anti-Apartheid-Songs und stellt in diesem Kontext auch einige Bücher („Die Morgenröte unserer Freiheit“) und Filme („Schrei nach Freiheit“) vor. Zu den Artist united against Apartheit zählen Steven Van Zandt, Arthur Baker, The Specials, Afrika Bambaataa, Aswad, Pat Benatar, Tracy Chapman, Neneh Cherry, George Clinton, Half Pint, Miles Davis, Bob Dylan, Peter Gabriel, Bob Geldof, Hall & Oates, Linton Kwesi Johnson, Barrington Levy, The Mighty Diamonds, Sugar Minott, Johnny Osbourne, Lou Reed, Run-DMC, Simple Minds, Bruce Springsteen, Pete Townshend, Bobby Womack, Johnny Clegg, Eddy Grant, Carlos Santana, Bono (U2), Joe Strummer, Hugh Masekela and many more. Die Sendung ist im Netz unter www.sojus.de/radio zu hören. Beginn ist um 20.15 Uhr, aus dem „Goldenen Hans“.