Einladung zur Bürgerwerkstatt : Das Radfahrkonzept in Langenfeld aktiv mitgestalten

Langenfeld In der Bürgerwerkstatt können Teilnehmer wichtige Verbindungen für den Radverkehr oder problematische Streckenabschnitte benennen.

Die Stadt Langenfeld plant derzeit ein neues Radverkehrskonzept. Die Stadt bittet interessierte Bürger, ihre Ideen einzubringen und lädt zu einer Bürgerwerkstatt am Donnerstag, 5. Mai, von 18 bis circa 21 Uhr in der Wasserburg Haus Graven ein. Dort gibt es die Chance, die Planer zu sprechen und das Konzept aktiv mitzugestalten.

„Aufbauend auf dem Langenfelder Mobilitätskonzept wird das Radverkehrskonzept der Stadt Langenfeld die Verkehrsentwicklung unserer Stadt in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen und mit dem Engagement bei der Bürgerwerkstatt können Interessierte ein Teil dessen werden“, regt Referatsleiterin Sabine Janclas vom Referat Umwelt, Verkehr, Tiefbau zur Teilnahme an. „Impulsvorträge durch das Planungsbüro IGS werden zur Diskussion anregen und in zwei gemeinsamen Workshop-Phasen erhalten alle die Gelegenheit, aktiv an der Gestaltung des zukünftigen Radverkehrsnetzes mitzuwirken. Bringen Sie Ihre Ideen und Wünsche bei den Planungen ein“, erläutert Jens Hecker vom Klimaschutzteam zum Ablauf der Veranstaltung.