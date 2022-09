ADFC Langenfeld/ Monheim lädt zu Radtouren : Mit dem ADFC durch das Rheinland radeln

Der ADFC bietet auch Touren an, die eher ungewöhnlich sind: Vom Besuch von Burgen bis hin zu jedem Hügel in der Region. Foto: Horst Viebahn

Langenfeld Mit dem Rad die Region in Ruhe erkunden und neue wie außergewöhnliche Ausflugsziele kennenlernen. Der ADFC bietet im Herbst neue Touren an.

Langenfeld/Monheim (dh) Die große Hitze ist vorbei und das Laub verfärbt sich. Der beginnende Herbst sei die ideale Zeit sich auf dem Rad an der Natur zu erfreuen. „Wer nicht anfängt, die Berge hochzufahren, wird nie oben ankommen.“ So lautet das Motto von Joachim Spitz, vom Allgemeinen Fahrrad Club Deutschland (ADFC) Monheim/Langenfeld. Er lässt auf seiner Tour „Kurz und knackig“ keinen Hügel aus. Am Samstag, 24. September um 14.30 Uhr geht es vor dem Rathaus in Langenfeld los. Die Tourlänge beträgt 35 Kilometer, gefahren in 19 bis 21 Kilometern pro Stunde, vorzugsweise auf asphaltierten Straßen, wobei er Hauptstraßen meidet. Bewältigt werden dabei 300 bis 400 Höhenmeter. „Niemand wird zurückgelassen. Falls jemand eine Pause braucht, wird gewartet. Ein Tourenrad ist völlig ausreichend. Nach der Rückkehr ist eine Einkehr vorgesehen“, so Spitz.

„Keine Autos. Keine Kreuzungen. Kein Stress“: Das verspricht die Bahntrassen-Rundtour mit Werner Noeres am Sonntag, 25. September. Vom Langenfelder Rathaus startet er in der Früh um 9 Uhr und fährt über Hilden und Haan nach Vohwinkel zum Einstieg in die Nordbahntrasse. Vorbei an Elberfeld, Wichlinghausen und Barmen biegt er ab auf die Schwarzbachtrasse. Entlang der Wupper, durch den Marscheider Wald geht es zur Olper Höhe bis Lennep. Ab hier beginnt die Balkantrasse, auf der die Räder 35 Kilometer weit mit gleichbleibenden Gefälle bis Opladen rollen. Die Streckenlänge beträgt insgesamt 85 Kilometer, die in ruhigem Tempo (15 bis 18 km/h) gefahren werden. Die Rückkehr in Langenfeld ist um 17 Uhr. Eine Pause mit der Möglichkeit zur Stärkung ist geplant.

Deutlich kürzer fährt Resi Maaßen auf ihrer monatlichen Samstagstour am 1. Oktober. Auf rund 45 Kilometern geht es in gemütlichen 15 Kilometern pro Stunde durch das Langenfelder Umland. Gestartet wird um 13 Uhr am Langenfelder Rathaus. Eine Einkehr in einem Café ist vorgesehen.

Ganz viel Rhein bietet die Zwei-Brücken-Tour mit Dieter Giese und Gerd Hoffmann am Sonntag, 2. Oktober. Um 10 Uhr morgens fahren die beiden Tourenleiter vom Langenfelder Rathaus zuerst zur Fleher Brücke. Linksrheinisch geht es nach Zons. Im mittelalterlichen Ambiente wird hier eine längere Mittagspause gemacht. Vorbei an Worringen und Langel zur Leverkusener Rheinbrücke, dann über Rheindorf und Hitdorf gegen 17 Uhr zurück nach Langenfeld. Die Tourlänge beträgt 70 Kilometer, gefahren wird in gemütlichen 15 bis 18 Kilometern pro Stunde.

„Das Wunder von Marxloh“ ist das Thema der Tagestour von Elke Schnitzler am Montag, 3. Oktober. Sie fährt bereits um 8.30 Uhr von der Richrather St.-Martin-Kirche über Düsseldorf nach Duisburg zum Tag der offenen Moschee. Besucht wird eines der repräsentativsten muslimischen Gotteshäuser Deutschlands. Mit dem Rad geht es von dort zum Duisburger Hauptbahnhof und mit dem Zug zurück nach Langenfeld. 85 Kilometer werden in Tempo 15 bis 18 gefahren. Die Rückkehr nach Richrath wird gegen 18 Uhr sein. Für diese Tour ist eine Anmeldung per Mail (elke.schnitzler @adfc-langenfeld.de) oder Telefon (0179/5951671) erforderlich.

Am Samstag, 8. Oktober fährt Hans Kaufmann wieder die „Zügige Samstagstour“. Um 13 Uhr ab dem Langenfelder Rathaus werden rund 50 Kilometer mit Tempo 19 bis 21 bewältigt. Getränkepausen sind vorgesehen.

Wer sich längere Touren noch nicht zutraut und lieber mit einer kürzeren Runde beginnen möchte, der wird mit der Monheim-Baumberger Mittwochstour bedient. Die Feierabendtour des ADFC startet jeden Mittwoch um 18 Uhr ab der Baumberger Rosenapotheke an der Geschwister-Scholl-Straße. Ortskundige Tourenleiter fahren 30 bis 40 Kilometer gemütlich, ohne nennenswerte Steigungen auf befestigten Wegen zu sehenswerten Zielen ins Monheimer Umland. Nach der Rückkehr ist eine Einkehr vorgesehen.