Zeugen in Langenfeld gesucht : Radarmessgerät durch Explosion zerstört

Langenfeld Der Vorfall ereignete sich an der Haus-Gravener-Straße in Richrath. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Vermutlich in der Nacht zu Donnerstag, 2. Juni, beschädigten Unbekannte ein stationäres Radarmessgerät, das an der Haus-Gravener-Straße in Langenfeld aufgestellt war.

Am Donnerstagmorgen informierte ein aufmerksamer Autoführer die Polizei über das stark beschädigte Radarmessgerät in Richrath. Beamte fanden das in Höhe der Hausnummer 4 in Fahrtrichtung Hildener Straße aufgestellte Gerät vollständig zerstört vor.