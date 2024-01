Blue Box in Monheim Punkrock-Konzert an der Kapellenstraße

Das Sojus 7 startet am Samstag, 6. Januar, mit einem Konzert im Musikstil „Oi! Punk“ in das neue Jahr. Auf der Bühne des neuen Gebäudes an der Kapellenstraße stehen ab 20.15 Uhr die Bands Evil Conduct und The Choices. Tickets gibt es unter www.sojus7.de. „Oi! ist eine Spielart des Punkrocks, der sich Anfang der 1980er-Jahre entwickelte und für authentischen Sound der Arbeiterklasse stand und immer noch steht“, sagt Annika Raue vom Sojus 7. Eine der Bands, die sich gegen Kommerz und Starkult aussprechen, ist die niederländische Band Evil Conduct.“ Das niederländische Trio gründete sich bereits 1984 in Roermond, löste sich bald wieder auf und reformierte sich 1998. Seither ist Evil Conduct eine der wenigen noch aktiven legendären „Oi!-Bands“ aus den 1980er-Jahren, heißt es in der Ankündigung. Im Sojus 7 spielt die Band die einzige Show in Deutschland im Umkreis von 300 Kilometern. Im Gepäck haben sie ihr neues Album „Ten Tracks – no Bullshit”.