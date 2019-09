Langenfeld : Polizei überwältigt Verwirrten

In der Nacht zu Sonntag rückten Einsatzkräfte an die Düsseldorfer Straße in Langenfeld aus. Foto: Patrick Schüller

Langenfeld 62-Jähriger bedroht seine Nachbarn und zeigt sich mit einem Messer.

Die Polizei rückte am Samstag zu einem Einsatz in ein Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße in Langenfeld aus, weil dort ein als psychisch kranker Bewohner seine Nachbarn tyrannisierte. In der Vergangenheit sei es wiederholt deswegen zu Einsätzen gekommen, teilte die Polizei mit. Die Beamten hätten bereits mehrfach einschreiten und schlichten müssen, wenn der 62-Jährige in seiner Wohnung randalierte, die Ruhe störte oder Nachbarn beschimpfte, beleidigte und mündlich bedrohte.