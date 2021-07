Prozess vor Langenfelder Amtsgericht : Angeklagter hat Lektion gelernt

Der Prozess fand vor dem Amtsgericht in Langenfeld statt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wegen fahrlässiger Körperverletzung verhängte das Gericht gegen einen Hildener eine einjährige Bewährungsstrafe sowie eine Geldstrafe von 250 Euro.

Weil er einen mutmaßlichen Kinderschänder auf dem Fahrrad stellen wollte und ihn bei einer Verfolgung mit dem Auto zu Fall brachte, musste sich ein 28-jähriger Hildener nun vor dem Langenfelder Amtsgericht verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Nötigung. Der Geschädigte erschien trotz Vorladung nicht.

Er hatte helfen wollen, doch wählte er offenkundig den falschen Weg dafür. Das betonten nicht nur Staatsanwalt und Richter mehrfach, das sah auch der 28-jährige Angeklagte bei seiner Aussage ein. „Das war falsch von mir.“ Doch mit Vorsatz, beteuerte der nicht vorbelastete Hildener, habe er an jenem 16. Februar dieses Jahres nicht gehandelt. Im Vorfeld zur Tat hatte der junge Mann erfahren, dass der Geschädigte, ein ehemaliger Nachbar, die eigenen Kinder sexuell missbraucht hatte. Die Ehefrau des Geschädigten erzählte dem Angeklagten wohl auch, dass es einen Haftbefehl gegen ihren Mann gab.

Das Auto des Beschuldigten sei ähnlich flott unterwegs gewesen, berichtete eine 31-jährige Zeugin. An einer Ampel seien Rad und Auto zum Stehen gekommen, wobei der Geschädigte stark abbremste und noch versuchte, an dem vor ihm stehenden Auto vorbei zu kommen. Beim Spurwechsel, so die Erkenntnis des Richters nach Vernehmung der Zeugen, sei es dann zur Berührung zwischen Auto und Rad gekommen.