Gewalttat in Langenfeld Prozess geht in die nächste Runde

Was sich genau gegenüber des Konrad-Adenauer-Gymnasiums zugetragen haben soll? Paegert schilderte die Sache so: Er sei mit dem Laubbläser in der Hand seiner Arbeit nachgekommen, als der Angeklagte hinter ihm die Straße überquert habe mit den Worten: „Puste mich nicht an“. Er habe ohnehin in die andere Richtung geblasen und dem Mann empfohlen, die Straße in größerem Abstand zu überqueren. Außerdem habe er noch gesagt, dass er ihn in Ruhe arbeiten lassen solle. Dann habe der Angeklagte plötzlich hinter ihm gestanden und zugeschlagen. Der 43-Jährige behauptete nun vor Gericht, sich nur gewehrt haben zu wollen. Demnach sei es Paegert gewesen, der ihm vor dem Schlag am Hals gepackt habe. Er habe noch dessen kaputte Brille aufgehoben und sei dann gegangen. Auch den Abgang schildert Paegert anders: Nach dem Schlag sei ihm sein Kollege zu Hilfe geeilt. Er selbst habe völlig benebelt auf der Straße gesessen, der Kollege habe ihm auf die Beine geholfen. Auch mit ihm habe sich der Angeklagte noch angelegt, um kurz darauf wütend mit der Faust gegen einen Stromkasten zu schlagen. Nach der Tat sei er wochenlang krank gewesen, noch immer leide er unter Kopfschmerzen. Der Prozess wird fortgesetzt, weitere Zeugen sollen noch gehört werden.