Monheimer soll Enkelin missbraucht haben „Ich bin nicht pervers, krank und ekelhaft“

Wie oft seine Enkelin in den vergangenen Monaten bei ihm übernachtet habe, wisse er nicht genau, sagt K. „Vielleicht sechs oder zehn Mal“, vermutet der Mann aus Monheim. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 66-Jährigen vor, dass er das Kind bei sich sexuell missbraucht hat. Genau genommen soll der gebürtige Düsseldorfer in acht Fällen pornografische Bilder von ihr gemacht und sich mit ihr Pornovideos angeschaut haben. Außerdem wirft die Anklage ihm vor, dass er die Fünf- bzw. später Sechsjährige zu sexuellen Handlungen aufgefordert habe. Am Montag startete nun der Prozess gegen den Mann am Landgericht Düsseldorf – mit einer gänzlich anderen Version der Geschichte, die K. präsentierte.