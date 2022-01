Prozess am Landgericht : Monheimer nach Werkzeug-Klau vor Gericht

Monheim Die Werkzeuge waren zum Teil aus den Fahrzeugen von Handwerkern gestohlen worden, andere von Verleihfirmen für Werkzeug. Ein Urteil wird Mitte Februar erwartet.

Der eine soll Baumaschinen aus Autos geklaut haben. Etliche Handwerker hatten jedenfalls im September 2018 vor ihren Firmenwagen gestanden um festzustellen, dass teure Utensilien fehlten. Meistens Markenware, die lässt sich auf dem Schwarzmarkt offenbar gut unter die Leute bringen. Der andere, ein Monheimer, soll eine andere Idee gehabt haben, die nicht weniger einträglich gewesen sein soll. Der 27-Jährige tat das, was man üblicherweise tut, wenn man mal eben eine Maschine braucht: Die kauft man dann nicht, sondern man leiht sie nur aus. Nach getaner Arbeit bringt man das Gerät zurück – das aber soll er nicht getan haben. Er unterschrieb zwar Leihverträge oder spannte seine Lebensgefährtin dafür ein – die Verleih-Firmen sollen dann aber vergebens auf Rüttelstampfer, Motorflex und elektronische Zangen gewartet haben. Warum man so etwas macht, und dann auch noch den Klarnamen angibt?

„Es war seine Idee und sein Geschäft“, so der Anwalt des Monheimers, der die Taten letztlich trotz Erinnerungsverlustes allesamt einräumte. Insgesamt sollen unter anderem in Monheim , Langenfeld und Leverkusen in 40 Fällen diverse Baumaschinen im Wert von 110.000 Euro geliehen, behalten und auf dem Schwarzmarkt verkauft worden sein.

Nicht nur die Masche mit den geliehenen Maschinen scheint einträglich gewesen zu sein – auch der Werkzeug-Klau wirft einen düsteren Blick auf ein Geschäftsmodell, das hochprofessionell zu laufen scheint. Der zweite Angeklagte berichtete jedenfalls davon, bereits mit Diebesgut aus Frankreich eingereist zu sein. Zuvor habe er Fotos von gestohlenen Akkuschraubern und Bohrmaschinen via Facebook gepostet und einen Preis von 1300 Euro ausgehandelt. In Wuppertal angekommen, habe er die „heiße Ware“ in einen Keller getragen, in dem sich bereits mehr als 150 Kisten mit Werkzeug gestapelt hätten. Man habe ihm statt der versprochenen 1300 Euro nur 800 Euro gegeben und angeboten, dass er sich noch am gleichen Abend weitere 500 Euro auf einer „krummen Tour verdienen könne, bei der man Handwerker-Autos aufgebrochen habe. Gegenüber einer Polizeistreife habe er noch in der Tatnacht beteuert, das im Kofferraum verstaute Diebesgut gekauft zu haben.