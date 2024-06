Leseförderung in Monheim Programm im Ulla-Hahn-Haus reicht vom Lesecafé bis zum Kinderbuch-Rap

Für kleine und große Monheimer gibt es im neuen Programmheft des Ulla-Hahn-Hauses neben etablierten Dauerbrennern wie dem „Lust-und-Laune-Club“ oder dem Theater-Club nach den Sommerferien spannende Neuheiten zu entdecken, teilt die städtische Pressestelle mit. Ab Montag, 3. Juni, können die neuen Angebote gebucht werden. Familien können sich auf verschiedene Lesungen freuen. Am 10. Oktober kommt Kinderbuch-Rapper Big Moe mit seinem Bilderbuch „Hier kommt Papa Moe – der Topf wird heiß“ nach Monheim. Die Veranstaltung für alle ab vier Jahren in Begleitung findet im Rahmen der Lesecafé-Reihe „Leseschmaus“ statt, die das Ulla-Hahn-Haus gemeinsam mit dem Sojus 7 anbietet. Ebenfalls um einen Papa geht es in der Familien-Lesung mit dem Düsseldorfer Autor Martin Baltscheit am 29. November: Sein Bilderbuch „Papa liest vor“ ist eine Liebeserklärung an das Vorlesen. Am 14. November findet der bundesweite Vorlesetag statt. Junge Leser können selbst aktiv werden und im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Krümel-Geschichten“ anderen Kindern und Familien ihre Lieblingsgeschichten vorlesen. In den Pausen werden Kekse gebacken, heißt es.