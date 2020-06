Pro und Contra : Jugendkontrollen im Rheinbogen

Monheim Daniel Zimmerman stellt gemeinsame Einsätze von Kreispolizei und Ordnungsdienst der Stadt Monheim in Frage. War die Kritik des Bürgermeisters verantwortungslos? Dazu ein Pro und Contra.

Der Einsatz, bei dem Kreispolizei und Ordnungsamt gemeinsam am Rheinufer Jugendliche kontrolliert haben, liegt schon etwas zurück, doch die Kritik reißt nicht ab. Was war geschehen? Am Freitag, 19. Juni, sind Monheimer Ordnungskräfte und Polizeibeamte gemeinsam im Rheinbogen unterwegs und kontrollieren Jugendliche an verschiedenen Stellen: an der Skateranlage, im Rheinbogen Höhe Hofstraße und auf dem Monberg. Das Ergebnis: Das Monheimer Ordnungsamt kündigt eine Anzeige gegen den Betreiber des Monbergs an, zieht diese Ankündigung aber zurück, nachdem sich diese als unbegründet herausgestellt hatte. Kontrollen am Skaterplatz habe der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) absprachegemäß durchgeführt. Die Polizei habe dabei die Sicherung übernommen und sei währenddessen vom KOD um Unterstützung im Rheinbogen Höhe Hofstraße gerufen worden. Dort finden die Beamten eine betrunkene 17-Jährige und einen polizeibekannter Drogendealer. Sie stellen geringe Mengen Cannabis sicher. Bürgermeister Daniel Zimmermann entschuldigt sich aus dieser Gemengelage heraus für das Vorgehen der Polizei. Das sei nicht im Sinne einer „Hauptstadt für Kinder“ und erntet damit Kritik vom politischen Gegner und von Bürgern und Anwohnern, die auf Kontrollen wegen Lärmbelästigung und Müll drängen.