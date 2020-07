Kultur - open air : Freiluftbühne bringt ein Stück Normalität

Geschichten von Pettersson und Findus inszeniert in einer spritzigen Show begeisterten am Premieren-Wochenende am Blauen See die Zuschauer. Foto: Achim Blazy (abz)

Kreis Mettmann Das Stück „Pettersson und Findus“ hat auf der Naturbühne am Blauen See Premiere gefeiert – mit Hygienekonzept. Den Schauspielern ist die Freude anzusehen. Und die Besucher spenden reichlich Applaus.

Endlich wieder spielen, endlich wieder Theater. Auf der Naturbühne am Blauen See ist wieder etwas los. Und zwar ein ziemlich vergnügliches Stück mit fulminanten Verfolgungsjagden auf Traktoren, einem glänzenden Timing, viel Musik, so mancher Überraschung und einer bestens aufgelegten Darstellerriege.

„Es war einfach super gut“, sagt Christina Agel von Theater Concept. „Wir waren alle total angespannt. Wie viel Leute kommen? Funktioniert alles wie geplant? Aber unser Konzept ist absolut aufgegangen.“ Einbahnregelung, zusätzliches Personal, eine deutlich reduzierte Zuschauerzahl, alles ist ein bisschen anders als gewohnt, aber all das ist für die zwei Stunden, in denen die Schauspieltruppe auf den Hof von Pettersson entführt, vergessen.

Der Spielfreude der Truppe tat all das keinen Abbruch, im Gegenteil: Sie war an allen Ecken zu spüren. Schließlich durften auch sie nach langen Wochen des Wartens endlich wieder auf die Bühne. „Wenn wir erst mal spielen, dann fühlt sich alles wie immer an“, sagt Agel. Ein Stück Normalität in schwierigen Zeiten – für beide Seiten des kleinen Sees zwischen Tribüne und Bühne. So ist der Applaus in diesen Zeiten vielleicht noch wichtiger. Allerspätestens, wenn Wetterkapriolen zwischen Sonne und einem ordentlichen Regenguss Stück und Schauspieler für die Saison taufen, dann zeigt das eben auch: Es ist Naturbühnenzeit.