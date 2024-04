Mehrere Termine in Monheim und Langenfeld Power-Lernen fürs Abi in der Bibliothek

Von Isabel Klaas

Elias hat heute Geburtstag. Er wird 18. Statt ausgelassen Party zu machen, ist er mit seinen Freunden in der Monheimer Stadtbibliothek, um fürs Abi zu lernen. Mitte April starten die schriftlichen Abiturprüfungen. Wie schon seit mehreren Jahren öffnet die Bibliothek an der Tempelhofer Straße in den Osterferien und kurz vor den mündlichen Prüfungen jeweils an zwei Abenden in der Woche bis 21 Uhr ihre Türen für Lernwillige. Zwei Hilfskräfte sind anwesend und beantworten Fragen in Mathe, Deutsch, Physik oder Bio.