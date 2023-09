Aus der Sammlung Bayer jetzt in Langenfeld Porträts von Picasso bis Warhol im Kunstverein

Abstrakte Frauenportraits von Pablo Picasso, großformatige Polaroids von Marina Abramovic sowie das farbenfrohe Porträt der Schauspielerin Nastassja Kinski von Andy Warhol schmücken derzeit die Wände des Kunstverein Langenfeld. Alle Werke der zwölf zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler sind Leihgaben, die unter anderem aus den Büros von Bayer Mitarbeitenden stammen. „Wir haben überlegt, was für unser 40-jähriges Jubiläum sowie für den 75-jährigen Geburtstag der Stadt am besten passen könnte und sind froh, dass wir Porträts aus der Sammlung Bayer zeigen können. Zum einen hatten wir noch nie dieses Genre und zum anderen ist das Thema die Begegnung von Mensch und Kunst seit 40 Jahren unser großes Anliegen. Wir wollen Menschen an zeitgenössische Kunst heranführen. Auch das Unternehmen Bayer stellt seinen Kunstbesitz in den Dienst der Mitarbeitenden. Das passte also gut“, sagt die Kuratorin der Ausstellung und Leiterin des Kunstverein Langenfeld, Beate Domdey-Fehlau.