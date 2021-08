Container als Lösung : Polizei vergrößert Wache in Langenfeld

Polizeihauptkommissar Michael Pütz, Leiter der Langenfelder Wache, steht mit einem Polizeiwagen vor dem Dienstgebäude. RP-Foto: Ralph Matzerath Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Platzmangel in der Polizeiwache an der Solinger Straße: Weil in diesem Jahr erfreulich viele neue Polizeianwärter eingestellt wurden, reichen die Kapazitäten in der Langenfelder Dienststelle nicht mehr aus. Vier Container im Hof dienen den Beamten daher neuerdings als Umkleiden, bis die Wache ausgebaut wird.